L'Inter lavora al rinnovo di Milan Skriniar, ma Francesco Graziani va controcorrente sulle cifre. L'ex attaccante ha spiegato a SportMediaset: "6,5 milioni per Skriniar sono troppi . 24 gol presi sono troppi e in difesa c'è anche lui. Molto probabilmente andrà al PSG e succederà come a tanti che sono andati via, vai a prendere 2 milioni in più ma rischi di non giocare. Io non li capisco questi ragazzi".