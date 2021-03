Intervenuto dagli studi di Tiki Taka, l'ex attaccante Ciccio Graziani, esprime la propria opinione sulla corsa scudetto tra Inter e Juve



“Se lo scudetto può decidersi in Juve-Inter alla penultima? Tutto è possibile, ma non succederà perché l'Inter lo vincerà prima. È il suo anno, è la squadra più forte. Gasperini si dimostra più bravo di Conte. Rispetto alle forze tecniche che hanno: uno gioca come se avesse un'orchestra e l'altro gioca sui singoli”.