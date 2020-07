Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante del Torino, Ciccio Graziani, esprime la sua opinione in merito al mercato dell'inter.



“Ma all’Inter la coppia Lukaku-Dzeko non la vedo. Non vedo possibile che uno si sacrifichi per l’altro. E poi occupano la stessa porzione di campo. Lo vedo più come sostituto di Lukaku, come alternativa in panchina. Belotti? Io fossi l’Inter, se do via Lautaro, investirei su di lui. O anche la Roma se cedesse Dzeko. Ma servono almeno 50 milioni. Lo vedo bene in una squadra importante. Belotti sarebbe la fortuna della Juventus, che ha quel tipo di gioco”.