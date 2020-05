Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex attaccante del Torino, Ciccio Graziani, ha parlato del centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez.



“Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. Se ha voglia di andare via e fa le bizze, mandatelo via. Non ha senso tenere un giocatore controvoglia“.