Inter, guarda che Atletico: 4-2 al Real Madrid

La rivincita del Cholo. Una settimana dopo la sconfitta per 5-3 nel derby di Madrid giocato in Arabia Saudita e valevole per le semifinali della Supercoppa spagnola poi vinta dalla squadra di Ancelotti battendo 4-1 il Barcellona, l'Atletico supera 4-2 il Real sempre ai tempi supplementari, stavolta agli ottavi di finale della Coppa del Re.



CHE PARTITA! - Samuel Lino apre le danze al 39', ma allo scadere del primo tempo arriva il pareggio con un autogol del portiere Oblak. Nella ripresa l'ex di turno Alvaro Morata riporta avanti i padroni di casa, raggiunti a 8 minuti dal novantesimo da Joselu. Poi ai tempi supplementari Antoine Griezmann e Rodrigo Riquelme regalano vittoria e qualificazione alla squadra di Diego Simeone, facendo impazzire di gioia lo stadio Civitas Metropolitano.



IN CHAMPIONS - Dove l'Inter giocherà il ritorno degli ottavi di finale in Champions League mercoledì 13 marzo. La gara d'andata è in calendario martedì 20 febbraio a San Siro. Capitan Lautaro e compagni sono avvisati: l'Atletico Madrid c'è ed è ancora capace di grandi imprese.