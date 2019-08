Amichevole per l'Inter nel day-after del match contro il Tottenham a Londra. Nella giornata di oggi, infatti, i nerazzurri che non sono scesi in campo contro gli Spurs, hanno affrontato la Pro Sesto. Gli uomini di Conte, ai quali si sono aggiunti diversi membri della formazione Primavera, hanno vinto 5-1 grazie alla tripletta di Lautaro Martinez e alle reti di Vecino e Politano.