Passaggio del testimone? L'Inter è pronta a riportare in Italia Keita Baldé, 9 anni dopo l'arrivo dal Barcellona di Samuel Eto'o. Che altri 5 anni prima, nel 2005, si era reso protagonista di un video in cui faceva 'scuola' di calcio a un gruppo di bambini della cantera blaugrana. Tra i quali c'era un entusiasta Keita Baldé, che pendeva dalle sue labbra: vedere per credere.