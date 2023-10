"A gennaio può arrivare qualcuno? Certamente l'attività di monitoraggio va avanti, con Piero Ausilio, con lo scouting che facciamo. La lista c'è sempre". Così in un recente interventoha lasciato la porta aperta a un colpo per l'nella prossima finestra di mercato e l'attenzione è rivolta soprattutto all'attacco. Lautaro Martinez e Thuram volano, ma i problemi fisici di Arnautovic e l'impatto non trascendentale di Sanchez in questo avvio di stagione hanno fatto riflettere se sia il caso di regalare a Simone Inzaghi un ulteriore innesto davanti., in scadenza con il Porto al termine della stagione, è uno dei profili che ha calamitato maggiormente l'attenzione, ma non l'unico. Sulla lista dei nerazzurri è finito inevitabilmente anche, francese naturalizzato guineano che sta facendo faville con lo Stoccarda: 15 gol in 9 partite tra Bundesliga (14 in 8) e Coppa di Germania (un rete in altrettante presenze) sono numeri che fanno gola a tutte le big d'Europa, ma l'iniziale valutazione da 35 milioni di euro aveva raffreddato gli interessamenti. Ora, però, cambia tutto.- La cifra necessaria per arrivare a Guirassy è in realtà decisamente inferiore a quella paventata, grazie a unasvelata dai media tedeschi nelle scorse ore:Il prezzo quindi crolla alla metà delle valutazioni dei mesi passati, un dettaglio che ha riacceso l'interesse degli estimatori e reso il franco-guineano un'opzione interessantissima sia a livello tecnico sia a livello economico. Anche per l'Inter, che continua a scrutare il mercato pronta a cogliere eventuali occasioni. E queste nuove condizioni avvicinano Guirassy a questo potenziali elenco.