L'Inter ha lanciato ieri la nuova campagna di re-branding con il claim #notforeveryone che sarà la base di partenza di una campagna pubblicitaria da lanciare in tutto il globo. Protagonisti del video 6 personaggi dotati di coraggi e intraprendenza, le chiavi della nuova era nerazzurra.



Nel video spicca soprattutto la bellissima Jessica Kahawaty, modella libanese

ambasciatrice di alcuni tra i top brand mondiali, da IWC Watches a Louis Vuitton ed è apparsa sulle copertine di riviste come New York Times, Vogue Worldwide, Elle, L'Officiel, Conde Nast Traveler, Harper's Bazaar and Marie Claire, oltre ad aver presentato alcuni programmi televisivi.



Jessica è però #notforeveryone perché ha scelto di percorrere una strada non da tutti, usando il suo nome per accendere la luce su temi di interesse globale e spingere le giovani donne a raggiungere il loro pieno potenziale attraverso l'educazione e le arti. Di fatto è una filantropa, un'ambasciatrice, una missionaria che ha unito dentro di sé le anime australiane e arabe delle sue origni. La conoscevate? Ecco alcuni dei suoi scatti più belli.