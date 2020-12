"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Una delle immagini di inizio stagione che, sui social, impazzava, era quella del torello dell'Inter: qualche anno fa, trasbucava Alvaro, quest'anno consorridevano. Un salto di qualità avvenuto negli anni, con un percorso fatto anche di limitazioni economiche per poter ambire ai più grandi traguardi: unadiventatanei contenuti, un motore potente, pieno di cavalli, luccicante, come quando nei primi GTA si entrava nei garage per camuffare la macchina.In Serie A una sentenza, ma in Europa...Il viaggio europeo dell'Inter, in questa stagione, si è concluso. Nessuna via secondaria per poter rendere comunque affascinante il viaggio, come successo qualche mese fa con l': questa volta niente di niente di niente, neanche una medaglia d'argento dal finestrino. E' rimasta solo l'Italia, dove l'Interarrivare prima delle altre viste le ambizioni e i minori impegni in giro per il mondo.Unariscopertasi, tra le mani di Conte, in Europa, una, la celebre macchina di(foto youtube), quella che va a prendere Aldo sotto casa, quella che ha il clacson "che deficita un po'", quella che ha i sedili indietro che si tirano indietro, la SV: sliding wish, quella, per intenderci, che non ha l'agavisiii per abbassare il finestrino, ma la manetta. "Ah, la baracca super hai comprato". "Eh, la baracca super...".: serviva un gol contro lo Shakhtar, ne sono arrivati zero in due partite; è andata ko contro il peggior Real Madrid degli ultimi anni, ha vinto solo a, spalle al muro, per regalarsi una speranza all'ultima giornata. Vana. Conte, appena arrivato, si era chiesto, seduto in macchina, una macchina lussuosa, come la sua Inter, ". "Per tornare a vincere", la risposta dei tifosi. Se in Italia, per questa stagione, c'è ancora tempo vista la forza della sua, in Europa, quel tempo, è già finito.. Serviva un agavisiii​, si è ritrovata con la manopola.@AngeTaglieri88