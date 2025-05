Inter, hai visto il PSG? E' più Bayern che Barcellona. La svolta autunnale e le regole di Luis Enrique

Una carrozzeria di lusso con un motore da formula uno e quattro ruote motrici: ecco il, un. Una fuoriserie cheha guidato alla finale contro l’Inter dopo un inizio di Champions da incubo, un punto in quattro gare contro Arsenal, Atletico Madrid (partita a lungo dominata) PSV e Bayern. Poi la fragorosa svolta:C’è un sottile filo che lega questa serata a quella dell’Emirates, 1 ottobre 2024, in cui il Paris aveva toccato il fondo, (ab)battuto 2-0 dall’Arsenal, senza Dembelé estromesso per motivi disciplinari. Già, la disciplina. L’intransigenza dell’allenatore asturiano è nota a tutti negli ambienti da cui è passato. In una trasferta a Bergamo con la Roma, il totem De Rossi venne lasciato fuori perché si presentò in ritardo alla riunione tecnica; a Barcellona, Lucho rischiò il posto rinunciando a Messi sul campo della Real Sociedad. Lui è così: riconosce il talento ma sul rispetto delle regole non ammette deroghe, nemmeno ai big.. Quella che gli ha invece garantito da gennaio in avanti il fantasticoparigino: sterzate formidabili, tiri a giro di napoletana memoria e contropiedi fulminei.

Non sono però solo il georgiano e il migliordella carriera (33 gol e 11 assist da centravanti, “falso” per caratteristiche originali ma verissimo per efficacia) i protagonisti del crescendo rossiniano del PSG, progredito grazie a(miglior regista della stagione per continuità)aggressivo e fisico nonostante la statura. Rispetto alla prima parte di stagione, ora il pressing avversario viene eluso molto meglio e la forza dei passaggi, rasoiate potenti e precise, marchia a fuoco lo stile di gioco del Paris. Più verticalità, insomma, rispetto al palleggio brasilianeggiante imposto da Verratti negli anni passati,. Zaïre-Emery, prodigioso l’anno scorso con primati di precocità, è diventato una seconda scelta di lusso. Percorso parzialmente condiviso con Barcola, in costante concorrenza con19 anni, pagato 50 milioni di euro al Rennes l’estate scorsa, potenzialità da super top.

Sono state, a consacrare la candidatura europea del PSG, già molto vicino alla finale un anno fa, quando venne fermato in semifinale dal Borussia Dortmund e da ben cinque pali (!) tra andata e ritorno. Anche di fronte ai Reds, nei primi 90’ in casa,Nonostante il beffardo 0-1, però, i francesi sono andati a, senza tremare nel tempio avversario, guidati da un Luis Enrique lucidissimo in ogni dettaglio, compresi i discorsi ai suoi ragazzi prima di supplementari e rigori. Ecco,, soprattutto agli occhi dei suoi tifosi e dei francesi in generale, molto critici per alcuni errori decisivi, come la mancata uscita sul gol di Hummels nella semifinale di ritorno dell’edizione scorsa. Tutto caduto in prescrizione dopo le stratosferiche parate di Anfield, Birmingham, Londra e pure Parigi contro l’Arsenal:

Davanti al portiere della nostra Nazionale, il 4-3-3 del Paris è protetto da una(che fece a pezzi l’Inter di Conte col Borussia Dortmund): falcata da centometrista,. Come contro il Barcellona, su quella fascia asfaltata da Denzel Dumfries, potrebbero decidersi i destini delle due contendenti. L’Inter troverà un avversario fortissimo, che. Dopo di lui, la grande attesa toccò allo sceicco Mansour del City e, ora, al megadirettore galattico (cit.) del club parigino dal 2011, Nasser Al Khelaïfi.: più solido, più strutturato tatticamente e fisicamente, anche un po’ più esperto dei catalani che hanno fieramente battagliato con l’Inter per 210’ e oltre. E più sereno, perché il titolo di Ligue 1 è già stato conquistato, garantendosi la possibilità di concentrarsi con tre settimane di anticipo sul Santo Graal inseguito da 14 anni.