Il Bayern Monaco che si appresta a vincere il nono campionato di fila è già con la testa al prossimo mercato. Ma l'esborso economico sarà decisamente più leggero: a sostenerlo è lo stesso presidente del club tedesco, Herbert Hainer, intervenuto alla Bild.​

"È chiaro che la prossima sessione di mercato non sarà facile da sostenere. Ma abbiamo una squadra giovane e forte con un enorme potenziale, perciò non vedo affatto la necessità di pianificare trasferimenti costosi", ha risposto così in merito al nome di Achraf Hakimi dell'Inter, negli ultimi giorni accostato ai prossimi campioni della Bundesliga.​