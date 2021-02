Achraf Hakimi è l'uomo in più dell'Inter, questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che traccia un parallelo con Theo Hernandez del Milan.



“Il marocchino quanto a velocità sviluppata supera il collega: l'interista, che con la maglia del Borussia Dortmund era arrivato a 36,48 Km/h, ha toccato i 34,9 contro l'Atalanta, mentre il rossonero all'andata con lo Spezia ha fatto fermare la lancetta a 34 km/h. Probabilmente anche nel gioco delle due squadre è Hakimi quello più... indispensabile. Non parliamo di dipendenza perché nello scacchiere di Conte c'è un altro elemento la cui assenza si sente ancora di più (Lukaku), ma comunque il numero 2 è stato spesso l'unico in grado di creare pericoli... da solo grazie al suo uno contro uno e ai suoi scatti. In una squadra che in mezzo fino a poco fa non aveva un palleggio di qualità (lo sta trovando ora con Brozovic e Eriksen insieme), Hakimi era l'arma tattica in grado di sgretolare le resistenze avversarie creando la superiorità numerica. E' il termometro dell'Inter, quello che Cuadrado rappresenta per la Juve ovvero un'iniezione di genio e inventiva. Finora ha messo insieme sei gol e sei assist: una sua doppietta è stata fondamentale per stendere il Bologna (3-1), ma ha segnato anche contro la Roma (2-2). I giallorossi sono l'unica big alla quale ha segnato e aggiungere alla lista il Milan gli piacerebbe molto”.