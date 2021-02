L'esterno nerazzurro Achraf Hakimi parla a Inter TV prima della sfida con il Milan: "Sarà un derby duro perché si affrontano due grandi squadre. Vogliamo vivere e vincere questa partita soprattutto per i tifosi e per il campionato, vista la posizione in classifica e perché non mancano troppe partite alla fine dell’anno. Cerchiamo di portare a casa i tre punti, non sarà facile ma abbiamo lavorato in settimana e siamo pronti. I derby mi piace giocarli tutti, per il carisma e per l’importanza che hanno soprattutto per i tifosi. Questo oggi è importante per il nostro club e i nostri tifosi che sono pure venuti a supportarci pur non potendo entrare allo stadio. Pronto per affrontare Theo Hernandez? Sì, sono pronto. Ho lavorato per questo e sono pronto per aiutare la squadra", riporta FcInterNews.it.