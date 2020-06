Achraf Hakimi è a Milano. Il calciatore spagnolo di origini marocchine, primo colpo dell'Inter per la prossima stagione, è atterrato da pochi minuti con un volo privato proveniente dalla Spagna. Conclusa la sua seconda stagione in prestito al Borussia Dortmund, Hakimi è stato acquistato dall'Inter per 40 milioni di euro più 5 di bonus e firmerà un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione.



Nelle prossime ore, sono previste le tradizionali visite mediche per il calciatore e successivamente la firma sul contratto che lo legherà alla formazione nerazzurra.