A margine della sfida contro il Milan, l'esterno dell'Inter, Achraf Hakimi, ha parlato ai microfoni di Dazn.



“Sappiamo che è una partita importante, non solo perché è il derby ma proprio per quello che significa anche adesso in campionato. Hernandez? è un mio amico ma questa settimana non abbiamo parlato, dovremo farlo in campo. È un duello, una sfida da affrontare e da vincere”.