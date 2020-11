Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle stoccate di Antonio Conte sull’imprecisione dei big della sua Inter c’è anche Achraf Hakimi: “Il marocchino con il Parma ha sbagliato altre due occasioni di testa dopo quella che ancora grida vendetta nel finale contro il Milan: troppa sicurezza di far gol fa rima spesso con scarsa attenzione. E tornano in mente le parole di Conte, che ha sempre ribadito la giovane età di Hakimi: come a dire, piano con le certezze”.