Achrafvola versoper iniziare la sua nuova avventura colDopo aver vissuto una stagione da assoluto protagonista con l'Inter, vincendo lo scudetto, rivelandosi uomo chiave per Antonio, con 7 gol e 10 assist in, l'exè pronto a sostenere le visite mediche colper poi firmare un contratto quinquennale, da 8 milioni di euro., oggi un tweet dell'ormai ex numero 2 nerazzurro: dei puntini di sospensione e l'emoji di un aereo. Volare sulla fascia, volare verso una nuova meta. L'avventura dia Parigi sta per iniziare.