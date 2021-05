C'è un retroscena dietro alla punizione-gol di Eriksen contro l'Udinese: secondo quanto racconta Dazn, Hakimi si era avvicinato al pallone chiedendo di calciarla lui, "assolutamente no" gli hanno risposto. Dalla panchina interviene Conte: "Tu le calci da lontano" ha detto ad Achraf; poi si inserisce anche Lukaku che lo sfotte: "Te tiri i rigori" gli ha consigliato, sapendo che il marocchino viene preso in giro nello spogliatoi per il modo di calciare i penalty. Clima sereno e risate in campo, l'Inter aspetta solo la premiazione per lo scudetto.