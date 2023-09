Samir Handanovic ha chiuso con il calcio giocato, ma non con l'Inter. L'ex portiere sloveno, presente alla presentazione del calendario della Curva Nord, ha parlato ai tifosi dal palco: "Vi ringrazio per l'affetto, non solo di oggi ma di tutti questi anni. Vi ringrazio per il supporto, mi avete supportato e sopportato. Io sono orgoglioso di aver difeso i nostri colori in tutti questi anni, qualche anno peggio, qualche anno meglio, ma sempre con grande responsabilità verso la società e verso di voi, non solo della Curva Nord ma di tutti i tifosi dell'Inter. Vi ringrazio di cuore, spero che continuerete a fare come avete fatto sempre. Con voi allo stadio a volte il vento cambia, tante volte ci avete dato una mano. Me lo porto con me nel cuore, non vi dimentico mai. Tanto rimango con voi".



NUOVO RUOLO - Confermate quindi le indiscrezioni degli scorsi giorni, per Handanovic sono aperte le porte per il ritorno in nerazzurro dopo aver appeso i guantoni al chiodo. Il ruolo resta ancora da definire, se nello staff tecnico di Simone Inzaghi o da collaboratore in società. Una cosa è certa: la storia tra lo sloveno e l'Inter continua.