Samir Handanovic non offre più le garanzie di un tempo e adesso in casa Inter le gerarchie potrebbero capovolgersi. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’egemonia per la prima volta è stata messa in discussione. Non soltanto per il recente errore di Verona, costato il provvisorio vantaggio dell’Hellas. Samir Handanovic sembra aver perso lo status di intoccabile o insostituibile anche grazie alla crescita e alla fame di Ionut Radu, un vice di tredici anni più giovane e con la voglia matta di spaccare il mondo. Ed è questa la differenza rispetto al passato: da quando è sbarcato a Milano, Handanovic non ha mai avuto un vice in grado di tenerlo sulla corda o comunque di metterlo in discussione. Certo, nei primi anni di carriera nerazzurra sarebbe stato impensabile visto il rendimento da super star tenuto a lungo dal numero uno sloveno, ma negli ultimi anni Samir ha goduto di una certa “tutela” da parte del club e dello staff tecnico”.