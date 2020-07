Intervenuto ai microfoni di Sky, Samir Handanovic, parla della partita vinta contro il Napoli e dei prossimi due match che attendono i nerazzurri.



“Una vittoria importante come lo sono tutte, abbiamo sfruttato il momento e abbiamo saputo anche soffrire. Adesso pensiamo all’Atalanta e poi all’Europa League. Il secondo posto? L’Inter deve sempre puntare ad arrivare più in alto possibile, la classifica non cambierà tanto, ma dobbiamo giocare per vincere e per prepararci all’Europa League. Siamo al top della condizione? Non è un momento facile per nessuno, dobbiamo essere bravi a gestire le partite. L’Atalanta è una squadra ostica, giocano a uomo a tutto campo, gli faccio i complimenti per la stagione ma penso che sabato sarà una partita bella e aperta”