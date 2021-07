Intervenuto a Inter TV, il capitano nerazzurro Simone Inzaghi ha dichiarato: "Le sensazioni sono bellissime dopo la vittoria del campionato, ma ormai questo è il passato. Adesso abbiamo uno Scudetto da difendere in quello che sarà il campionato più equilibrato degli ultimi dieci anni, con almeno cinque pretendenti, tanti nuovi allenatori importanti. Sarà entusiasmante, ma noi siamo forti e conteremo sulle nostre qualità. Quando arrivi verso la fine del campionato non vedi l'ora di andare in vacanza, poi in realtà non vedi l'ora di tornare ad Appiano: qui è sempre bello, ti dà gioia incontrare tutte le persone che lavorano qui e i compagni di squadra, c'è una bella atmosfera. Le vacanze sono servite perché non ci siamo fermati per un anno e mezzo, alcuni giocatori sono ancora più stanchi perché sono stati impegnati anche nell'Europeo e nella Copa America. Io mi sono riposato, ora si riparte".



SU INZAGHI - "Ovviamente avremo modo di conoscere lo staff a fondo stando insieme giorno per giorno: per adesso è come se fosse il primo giorno di scuola, ma è normale nel calcio. Mi ricordo l'esperienza alla Lazio anche se ero giovane: c'erano tanti giocatori che ora sono diventati allenatori o direttori sportivi. Ho imparato tanto: Inzaghi, Peruzzi, Tare, Liverani, Oddo, Di Canio, Ballotta... è stato bello condividere quell'esperienza con loro. Inzaghi aveva un ottimo rapporto con i giovani. Quello che possiamo fare noi giocatori da oggi per aiutare il mister è sicuramente quello di fare del nostro meglio, ogni giorno".