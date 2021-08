Samir Handanovic parla a Inter Tv prima del debutto in campionato contro il Genoa: "La voglia c'è sempre, l'anno scorso abbiamo vinto e ora c'è più voglia di ripartire. Le prime giornate sono sempre così, non bisogna dare nulla per scontato, ma è importante quello che facciamo noi, quello che abbiamo preparato e dobbiamo dimostrarlo in partita. Siamo contenti della presenza dei tifosi: il calcio è loro e per i calciatori è meglio averli sugli spalti".