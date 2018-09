Il portiere Samir Handanovic parla a tutto campo a Inter TV.



VITTORIA A BOLOGNA - "Le vittorie sono sempre importanti, meglio ripartire con un successo: la sosta servirà per recuperare energie, anche mentali, in vista del Parma".



PREPARAZIONE - "Come cambia giocando ogni tre giorni? Bisogna recuperare il prima possibile, avere sempre energie fisiche e nervose per giocare sempre. Ma quando si gioca in Europa, si sa come ci si prepara".



CHAMPIONS - "Sicuramente un gruppo tosto, ma tutto il lavoro dello scorso anno era per avere questi impegni. Non vediamo l'ora di giocare queste partite, ma prima c'è il campionato e vogliamo fare bene".



FORZA DEL GRUPPO - "Quanto conterà? Molto, perché con tante partite ci sarà spazio per tutti. Dobbiamo stare uniti, quando toccherà a qualcuno di noi dobbiamo rispondere presente: magari uno non giocherò per una o due partite, poi toccherà a lui. Si tifa l'uno per l'altro".