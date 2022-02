Sette gol subiti nelle ultime cinque partite e un giocatore nel mirino:. Alcune volte è stata colpa sua, altre no ma spesso viene preso di mira dalla critica. A difenderlo però arriva l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta: "La forza di questa squadra è il gruppo, Handanovic è un professionista con cui vogliamo chiudere presto un accordo" ha detto in una recente intervista il dirigente che - anche lui - ha appena rinnovato con l'Inter.- Massima fiducia da parte del club quindi, verso un portiere che dopo dieci stagioni da titolare il prossimo anno potrebbe perdere il posto tra i pali.Handa potrebbe partire davanti nei primi mesi della stagione per fare da chioccia al camerunense, il tempo di ambientarsi prima di fare lo switch tra i pali.- Perché nonostante gli ultimi errori Handa ha la fiducia della società e di farsi subito da parte non ci pensa proprio; lo sloveno è determinato a giocarsi il posto con il futuro compagno di squadra, non è scontato che venga fatto subito fuori e tra qualche mese sarà ballottaggio aperto tra i due. Prima di firmare il rinnovo del contratto,. L'accordo attuale è in scadenza a giugno, la volontà della società è quella di mettere sul piatto un prolungamento biennale con ingaggio più basso rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro.