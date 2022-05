Il futuro di Samir Handanovic e Ivan Perisic è ancora da scrivere. Entrambi i giocatori dell'Inter hanno il contratto in scadenza e stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, il rinnovo sembra in salita, con il portiere che sta valutando l'offerta del club nerazzurro e l'esterno croato che non è soddisfatto della proposta economica.