In occasione della sfida contro la Lazio, il portiere dell'Inter, Samir Handanovic, taglierà il traguardo delle 500 presenze in Serie A. Questo è quanto scrive a riguardo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Un altro passo per la storia. Un nuovo traguardo che vorrebbe festeggiare a fine stagione con l’obiettivo più nobile, quello che ha in testa dal giorno in cui - nell’estate 2012 - ha messo piede per la prima volta ad Appiano Gentile. Samir Handanovic spegne domani le 500 candeline in Serie A, raggiungendo Ciro Ferrara al 15o posto dei più presenti nel massimo campionato italiano ed entrando di diritto in un club esclusivo. E c’è di più: Samir è il secondo straniero più presente della storia della Serie A dietro al suo attuale vice presidente Javier Zanetti, ultima grande bandiera nerazzurra di cui oggi ha anche ereditato la fascia da capitano”.