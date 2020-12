Samir Handanovic, portiere dell'Inter, commenta a Inter Tv la partita vinta dai nerazzurri 3-2 contro il Borussia Monchengladbach: "Sulle condizioni meteorologiche, quelle sono state le stesse per entrambe le squadre. È stata una partita dura, in cui abbiamo sofferto, ma senza dolore non c’è amore, specie a questi livelli in cui soffri di più. L’importante è essere stati squadra e aver conquistato la vittoria, questo conta”.



SULLA PRESTAZIONE - “Abbiamo creato tanto, potevamo anche chiuderla prima. Purtroppo non siamo riusciti a farlo prima, andandoci a complicare la vita, però la prestazione di squadra c’è stata. Non so se è stato il destino o meno sul loro gol annullato, io non ho visto il pallone al momento del tiro. L’arbitro ha preso la decisione giusta".