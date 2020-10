Samir Handanovic, portiere dell'Inter, presenta ai microfoni di Sport Mediaset la partita di domani in Champions League contro il Borussia Monchengladbach: "La gara col Milan l'abbiamo giocata bene, solo che non abbiamo capitalizzato quanto creato. Non vedo una grossa preoccupazione, bisogna andare avanti e cercare un'altra storia mercoledì".



DOMANI SPAREGGIO? - "Sarà un girone equilibrato fino alla fine, tutte le squadre se la giocheranno. Il Borussia è una squadra esperta, che si conosce da 2-3 anni e sa cosa vuole. Corrono tanto e hanno qualità in attacco, come ogni squadra in Europa. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi".



OBIETTIVO STAGIONALE - "Passare il girone e poi lottare per vincere qualcosa".