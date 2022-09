Le prestazioni di Handanovic rafforzano il partito di quelli che vorrebbero un avvicendamento immediato per la porta dell'Inter. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il portiere, poi, è un discorso a sé: Handa sa già che questo sarà il suo ultimo anno prima di lasciare allo scalpitante Onana, ma il confronto impietoso con un superlativo Maignan ha arricchito il partito (già molto nutrito) di chi vorrebbe subito un cambio della guardia tra i pali. Il grande Bayern in marcia come un carrarmato su Milano è, quindi, una minaccia, ma pure un’occasione: l’Inter, spalle al muro con 2 cadute in 5 partite (solo tre volte era accaduto negli ultimi 20 anni), può collassare o riemergere. In ogni caso, il tribunale della Champions rischia di ridefinire le gerarchie e orientare la stagione: va ritrovata la fame, oltre che la rotta”.