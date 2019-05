Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv al termine della partita vinta dai nerazzurri per 2-1. Match che ha regalato ai meneghini la qualificazione alla prossima Champions League.



Queste le sue parole: "C'era da sudare, l'abbiamo sofferta ma alla fine abbiamo vinto. Siamo meritatamente in Champions. A volte è subentrata la voglia di gestire il risultato, non succede solo a noi, anche ad altri".



LA BATOSTA DI NAPOLI E' SERVITA - "Quella di oggi è stata una partita diversa. Ringrazio i tifosi: senza di loro sarebbe stato difficile, oggi abbiamo vissuto una serata di Champions".



VITTORIA MERITATA E CERCATA - "Non bisognava guardare gli altri risultati, ma mettercela tutta e fidarsi solo di noi stessi. La gara di oggi assomigliava a quella col Psv, ma in quell'occasione siamo usciti male e in campionato ne abbiamo poi pagato le conseguenze. Sapevamo che il Milan vincesse, ma sapevamo di dover vincere e l'abbiamo fatto. L'Empoli è una squadra tosta con giovani di personalità, hanno giocato bene nel secondo tempo".



RINGRAZIERAI D'AMBROSIO PER GOL SALVATO? - "Non l'ho visto neanche bene, devo rivederlo (ride, ndr)".



MIGLIOR PORTIERE SERIE A - "Bisognava confermarlo, era una giornata in cui bisognava fare qualcosa in più. Il portiere sta in porta per parare, è andata bene. Godiamoci questo momento, però bisogna puntare ancora più in alto".