Alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid, il portiere dell'Inter, Samir Handanovic, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.



Perché negli scontri diretti l’Inter non è mai riuscita ad ottenere il massimo? Avversari troppo forti o vostre lacune?

“Credo che manchino ancora tre partite per fare valutazioni. Ma guardando le gare giocate finora e osservando le prestazioni, possiamo recriminare più di altri. Ma le somme le tirerei al termine delle tre partite che mancano”.



Avete subito tanti gol e spesso gli avversari si presentano di fronte a te per calciare a botta sicura.

“Quando prendi tanti gol c’è sempre da preoccuparsi, ma bisogna anche valutare le cose per come accadono. Se guardiamo bene, contro di noi giocano tutti chiusi e in ripartenza. Tutti i gol sono uguali, o segnano in ripartenza o per errori nostri. Poche volte ho visto belle azioni degli avversari. Sono tutte cose migliorabili, ma quando i numeri non sono dalla tua parte, se vuoi alzare il livello, devi migliorare questi dati.