Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, ha parlato al sito del club della passata stagione e della prima sfida stagionale contro il Lecce: ''Parate con l'Empoli? Non sono uno che vive di ricordi, ma certe partite, certe parate, ti rimangono dentro. Fondamentale per l'accesso alla Champions Laegue, San Siro ci ha spinto e si è creata un'atmosfera speciale. Una partita simile a livello di emozioni è stato il Derby di ritorno contro il Milan, quella vittoria ci ha dato tanto per proseguire il campionato nel modo giusto".



NUOVA STAGIONE - ''Parto con grande entusiasmo, non vedo l'ora che inizi il campionato. Me lo immagino più equilibrato rispetto agli anni passati e sono contento di come abbiamo lavorato in queste settimane di preparazione. Il ruolo? Chi sta in porta già di natura deve essere coraggioso, l'allenamento è essenziale. Poi ci sono momenti e letture di gioco nei quali, a volte, devi anche rischiare qualcosa. In certi momenti sei da solo, dietro di te non c'è nessuno che può correggere la situazione, è un ruolo di grande responsabilità e si deve vivere con tanta passione. Cosa potrei invidiare agli altri ruoli? L’esultanza dopo un gol. La vittoria è tutto, ti riempie di gioia e ti carica. Lo stadio lo sento sempre, dal riscaldamento alla partita, San Siro ti spinge e tu lo percepisci, si alza il volume. Per un giocatore sentire in maniera così forte i tifosi è una cosa bellissima".