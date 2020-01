Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, è stato decisivo, con il gol parato a Muriel contro l'Atalanta, per evitare il ko con la Dea. Queste le parole a Sky Sport del numero 1 nerazzurro: "​Il momento per parare è sempre quello giusto, era importante nell’economia della partita perché sapevamo che l’Atalanta è difficile da affrontare. Credo che il risultato sia quello giusto. Il miglior rigorista? Ce ne sono due-tre. Uno di questi è Perotti, i rigoristi forti sono quelli che guardano il portiere fino all’ultimo. Mi viene in mente anche Balotelli, Mendieta, Jorginho. Cosa mi sono detto con Muriel? Mi ha detto che mi ha visto partire e che ha calciato là, poi a fine gara si dicono tante stron*ate (ha detto ridendo, ndr)".