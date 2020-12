Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Napoli: "Era una partita equilibrata, molto tattica, nessuno si voleva scoprire. Le gare sono tutte importanti, ma quando si scontrano squadre che lottano per il vertice sono scontri diretti e sono ancora più importanti. Era importante non perdere, ma meglio vincere. La partita è stata decisa da un episodio. Poteva finire anche a favore loro, ma alla fine l'abbiamo spuntata noi. Ci godiamo questi tre punti e ci prepariamo per lo Spezia".



GLI ALTI E BASSI - "Non credo che per noi ci siano alti e bassi, come prestazioni non direi. Ci sono mancati dei gol a Kiev e contro lo Shakhtar in casa, in campionato stiamo ottenendo delle vittorie, la classifica adesso non conta, dobbiamo continuare a fare punti e poi si vedrà alla fine".



LA PRESTAZIONE - "Io sono capitano, un capitano deve metterci la faccia nei momenti brutti e il portiere ogni tanto deve portare qualche punto a casa. Questa vittoria è molto importante, ma ci prepariamo per lo Spezia. La parola Scudetto? La possono dire in tanti, poi bisogna dimostrarlo in campo se lo si merita".