Samir Handanovic, portiere dell'Inter, poteva essere il numero 1 della Lazio. Nel gennaio del 2006, infatti, finì ai biancocelesti in prestito: una sola presenza, nell'ultima di campionato, poi il ritorno all'Udinese. E dire che la Lazio l'avrebbe potuto riscattare per una cifra irrisoria, come confermato da Marco Ballotta, ex compagno, a Sky Sport: "Era giovane, ma si vedeva che era un portiere vero. La Lazio aveva l'occasione per poterlo acquistare a un prezzo veramente basso, ma se l'è fatto scappare. Era un'occasione da non perdere, perché a quei tempi in porta avevamo qualche problema. Quanto costava Handanovic all'epoca? Un milione..."