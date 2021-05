Un gradimento che nasce per prima della sua nota amicizia con Lautaro Martinez ai tempi del Racing.E la partita di questo pomeriggio tra i campioni d'Italia e l'Udinese sarà l'occasione per osservare nuovamente dal vivo il numero uno argentino.- Nella giornata in cui proprio- che sempre a Udine ha intrapreso il suo percorso di crescita nel campionato italiano prima di passare all'Inter -, Marotta e Ausilio sono pronti a raccogliere nuove informazioni circa il futuro di Musso. Che è legato al club friulano da un contratto in scadenza nel 2023 ma che, alle giuste condizioni, potrebbe essere lasciato libero di spiccare il volo verso una big.- L'Inter lo tiene sotto osservazione da tempo ed è consapevole cheUna cifra importante, soprattutto in tempi di crisi da Covid, che difficilmente sarà ritoccata al ribasso dalla famiglia Pozzo. Il club nerazzurro, in attesa che vengano definiti da Steven Zhang piani e budget per il mercato - verosimilmente improntato all'autofinanziamento - studia la strategia per un colpo con un occhio al futuro. Ci sarà l'Inter nel futuro di Musso?