Samir Handanovic all'Inter, atto secondo. E' questa una possibilità che sta prendendo forma nelle ultime ore, dato che il portiere sloveno, il cui contratto non è stato rinnovato dai nerazzurri alla scadenza di fine giugno, non ha avuto nessuna offerta giudicata all'altezza per continuare la propria carriera tra i pali. L'idea che si sta facendo spazio è dunque quella di appendere i guantoni al chiodo e dedicarsi ad altre attività, sempre collegate al mondo del calcio.



FATTORE ZHANG - Così l'Inter potrebbe rientrare in scena. Oggi la porta nerazzurra è affidata all'esperto Sommer, con Audero e Di Gennaro dietro lo svizzero e l'ex Psg Spinelli come preparatore. Un posto nello staff di Inzaghi andrebbe trovato, per quanto il rapporto tra i due sia ottimo, e allora appare più percorribile la via che porterebbe Handanovic a entrare direttamente in società: Zhang si fida ciecamente di Samir e sarebbe entusiasta di poterlo avere alle proprie dirette dipendenze. Se non arriveranno novità sul mercato degli svincolati, il ritorno di Handanovic a Milano potrebbe concretizzarsi sul serio.