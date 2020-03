Samir Handanovic e l’Inter staranno insieme un anno in più. Il portiere sloveno e la società nerazzurra hanno prolungato di altri 12 mesi l’accordo in scadenza nel 2021, fissando quindi la nuova scadenza a giugno 2022. Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come ormai l’accordo sia già stato raggiunto e come manchi solo l’annuncio che arriverà in estate. Il capitano in carica potrà così diventare il portiere più presente nell’Inter nell’era dei tre punti.



IL VICE - Ma non è tutto: i nerazzurri sono anche alla ricerca di un vice e Marotta e Ausilio stanno valutando due opportunità. Quella che oggi appare maggiormente alla portata conduce a Musso, attuale portiere dell’Udinese. Questo perché Conte vorrebbe un vice pronto e affidabile. L’altra ipotesi è quella che porta a Radu, giovane portiere cresciuto nel vivaio, attualmente in prestito al Parma.