L'Inter ha un grande punto fermo nell'attuale rosa. Un perno attorno al quale sono state costruite molte delle formazioni degli ultimi se non 7 almeno 4 anni. Si tratta di Samir Handanovic autentico insostituibile per tutti gli allenatore passati sulla panchina nerazzurra fino a diventare addirittura capitano scatenando il caos attorno a Mauro Icardi. Anche Antonio Conte non ha sconvolto questa "tradizione" e, anzi, ha intenzione di puntare ancora a lungo su di lui.



RINNOVO - I dirigenti dell'Inter e gli agenti del portiere sloveno stanno lavorando infatti al rinnovo di contratto. Diversi incontri ci sono già stati e l'accordo è sostanzialmente già stato trovato con un prolungamento fino al 30 giugno 2022 e una sostanziale conferma dell'attuale stipendio. Manca ancora la firma nero su bianco, ma si tratta di una formalità per una centralità ribadita ancora una volta a tutto lo spogliatoio.



NON È ORA DI PENSARE AL FUTURO? - Una mossa che non si può criticare, spesso Handanovic si è rivelato un autentico salva-risultato, eppure accade sempre più spesso che abbini grandi parate a qualche imperfezione o mancanza di reattività (il gol di Dybala in Inter-Juve ne è un esempio). Una mossa che non si può criticare, ma che va affiancata ad un'altra, ovvero l'acquisto di un portiere di pari livello o di grande prospettiva che possa mettergli pressione e dargli eventualmente il cambio. Una mossa che Marotta aveva già fatto alla Juventus con i dualismi Buffon-Neto, Buffon-Szczesny e Szczesny-Perin e che dovrebbe riproporre in nerazzurro. Radu scalpita al Genoa e dietro di lui c'è una lunga lista di estremi difensori già nell'orbita nerazzurra. Il rinnovo di Handanovic non può essere l'unica mossa per la porta dell'Inter del futuro.