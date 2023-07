Samir Handanovic ha detto addio all'Inter con un post sui suoi canali social in cui è stato anche abbastanza polemico contro il suo ormai ex club. In un lungo messaggio, lo sloveno ha ripercorso la sua carriera in nerazzurro e la fine burrascosa.



RIVALE - A commentare il suo addio c'è stato però anche un 'avversario'. Stiamo parlando di Juan Cuadrado, protagonista di tante sfide tra Inter e Juve e persino di una rissa, andata in scena solo pochi mesi fa, e che ha visto proprio i due venire a contatto dopo un appassionato Derby d'Italia. Le divergenze avute in campo però sembrano ormai definitivamente alle spalle. Il colombiano infatti ha ringraziato Handanovic con due emoji che lo salutano, ringraziano e gli danno forza.