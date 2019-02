Samir Handanovic, portiere dell'Inter, parla a InterTv dopo la vittoria sulla Samp: "Vincere oggi era fondamentale, questi tre punti ci danno tanto sotto ogni punto di vista. La Samp ha lottato dal primo all'ultimo minuto, palleggiando bene e mettendoci in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Sapevamo che loro venissero da un momento difficile e che non fosse facile neanche per loro. Ma l'importante è lottare: questo dev'essere alla base. Sono contento per il risultato e per i ragazzi".



SULLA VITTORIA - "L'abbiamo voluta a tutti i costi. Anche per i risultati che sono maturati nel pomeriggio. In generale, ci hanno dato una spinta tutte le cose che sono accadute in settimana. Quando si va verso la fine del campionato, tutte le gare sono decisive. E non era facile oggi con la Sampdoria, che ha ottenuto grandi risultati contro tutte le squadre. La strada giusta è quella di oggi".