Intervistato da InterTv e da Dazn, il portiere e capitano dell'Inter, ​Samir Handanovic ha commentato così la sconfitta subita nel derby contro il Milan.



COLPA NOSTRA - "Oggi abbiamo fatto tutto noi. Avevamo la partita in mano, abbiamo giocato bene e li abbiamo tenuti là. Purtroppo abbiamo perso qualche palla di troppo e siamo stati puniti".



NON C'E' TEMPO PER PIANGERE - "Bisogna andare avanti e pensare alla prossima partita. Non c'è tempo per piangere. Gli ultimi 15 minuti sono da cancellare, ma abbiamo anche fatto tante cose buone. Dovevamo segnare il 2-0 nel primo tempo. Ci sono tante partite, bisogna vedere gli errori e capire perché abbiamo gestito così gli ultimi 15 minuti".



L'ERRORE SUL GOL DI GIROUD - "​Il secondo gol? Un portiere sente di poter fare meglio, non sono riuscito a tirare il pallone fuori e avrei dovuto aspettarmi che sarebbe finita lì e scendere prima. Si può sempre fare meglio, se non prendevo gol era meglio".



TESTA ALLA COPPA - "​Ci sono tante partite da giocare, siamo sempre primi. Quello che è successo oggi è già passato, ora dobbiamo prepararci per la Coppa Italia".