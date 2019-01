Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Torino: “Non vedo grossi cambiamenti in difesa, dipende anche dalle domeniche. Abbiamo fatto sempre le stesse cose più o meno, magari siamo più concentrati. È una cosa naturale. Il Torino? È una squadra fisica che gioca molto su questo livello, all’andata ci hanno messi in difficoltà ma è normale in Serie A, non è facile da nessuna parte. Non vengono da un periodo positivo quindi mi aspetto una partita dura. Ci siamo preparati come ci prepariamo ogni settimana, c’è sempre una preparazione importante. Non parliamo solo di Belotti, ma di tutta la squadra”.