La scelta è rilevante, ma presto Conte dovrà esprimersi: Handanovic vuole esserci, il dolore al polso e la frattura al mignolo della mano destra impongono prudenza, ma il portiere sloveno non vuole saltare la sfida contro il derby. Oggi lo sloveno sosterrà un test che potrebbe essere decisivo nella comprensione del suo stato di salute, ma come scrive il Corriere dello Sport, persiste il rischio che Handanovic possa incorrere in un infortunio ancora più grave. Ecco perché ad oggi Padelli sembra in vantaggio sul capitano nerazzurro.



RISCHIO BOTTA - “Il tutore in carbonio per il portiere sloveno è pronto. Conte lo vorrebbe in campo e anche Samir vorrebbe stringere i denti, ma ci sono pro e contro. Capitolo “pro”: Handanovic ha più sicurezza con il pallone tra i piedi e la sua presenza sarebbe utile. Capitolo “contro”: la frattura attuale è composta, ma se prendesse una pallonata sul dito mignolo sinistro un’eventuale frattura scomposta lo porterebbe a doversi operare. Al momento prevale la soluzione Padelli tra i pali”.