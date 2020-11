Thorgan Hazard, attaccante del Borussia Dortmund, parla del connazionale Romelu Lukaku, punta dell'Inter, in vista degli impegni della nazionale belga: "Giocare con lui è sempre meglio. Ha segnato in tutte le partite e mette in seria difficoltà le difese. Sappiamo quali palloni gli piacciono e come giocare con lui. Ci conosciamo perfettamente, ma abbiamo anche altri attaccanti che fanno quel lavoro. Certo uno come Lukaku è meglio averlo a disposizione”.