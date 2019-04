L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del futuro di Mauro Icardi e spiega come le parole di Wanda Nara siano dettate da pura strategia.



“Nel vertice di fine stagione ci sarà spazio, evidentemente, anche per l’argomento Icardi. E per capire come risolvere un potenziale rebus. Tra le idee e il concretizzarsi delle stesse può passare il mondo intero, a volte. Che l’Inter, al netto di una ricucitura che ha riportato Icardi dentro il gruppo nerazzurro in questo finale di stagione, abbia in testa l’idea di separarsi dal suo ex capitano è un fatto non contestabile. Che ci riesca, è altra cosa ed evidentemente dipende dal tipo di offerta che arriverà, se arriverà. E allora qui è giusto spiegare che le dichiarazioni di Wanda Nara – «se Spalletti dice che resta 100 anni, allora Mauro lo farà per 150» – sono parole di chi vuole sottolineare la propria posizione a fronte di qualsiasi scenario. Una dichiarazione d’amore di chi sta cercando di ricomporre la frattura dei mesi scorsi, almeno all’apparenza. Ma anche in caso di cessione, Wanda e dunque Icardi avranno fatto capire al mondo che non saranno stati loro a voler andar via, quanto piuttosto l’Inter a spingerli lontano da Milano contrariamente ai loro desideri”.