Non era stato tra i più brillanti nelle prime tre partite, un po' come tutta l'Olanda nonostante il primo posto nel gironeUna rete di Dumfries alla Dumfries, a chiudere il cross sul secondo palo.che spera di averlo in questa condizione anche a gennaio,OFFERTE SI, MA TROPPO BASSE - Se Skriniar è stato il protagonista - in uscita - del mercato estivo nerazzurro,"No, troppo poco", la risposta della dirigenza interista alle proposte ricevute sul tavolo.su calciomercato.com qualche giorno fa, consentirebbe una grande plusvalenza. Prezzo che però due assist così possono far lievitare,e questo tipo di prestazioni riaccendono inevitabilmente i riflettori e le speranze a Milano di incassare eventualmente anche più delle richieste iniziali.L'INTRECCIO CON LUKAKU - Inter e Chelsea, ancora una volta il loro mercato può intrecciarsi.. E una delle opzioni, almeno nell'ottica degli inglesi, è di utilizzare il centravanti belga per arrivare proprio a Dumfries. Uno scenario per cui l'Inter al momento non apre, anche perché se l'ex Psv sarà cedutosoprattutto dopo la grandiosa prestazione odierna. Se arrivasse davvero un'offerta che accontenta i nerazzurri,. E proprio dal Mondiale, potrebbe uscire uno dei profili giusti per non rimpiangere l'olandese, Angelo Preciado ecuadoriano, di proprietà del Genk