Se l'Inter è prima in classifica a undici punti di distacco sulla seconda, gran parte del merito va ad Antonio Conte. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia il lavoro del tecnico salentino.



“C’è il marchio indelebile di Conte su questo cammino tricolore. C’è l’orgoglio di chi, in meno di due anni, ha guadagnato 33 punti sulla Juventus. E ora vede lo scudetto lontano (al massimo) solo altri 13. Normale allora voler sottolineare il proprio lavoro e quello della squadra tutta. Conte l’ha fatto, pure con una qualche dose di polemica: «Forse qualcuno si augurava qualcosa di male per me e per l’Inter... c’era chi diceva che l’allenatore andava cambiato, che i giocatori erano delle pippe... ma chi mi conosce davvero può solo pensare che alla fine la barca arriverà in porto». In porto è andata la Juventus, la Nazionale pur senza vincere, il Chelsea, persino l’Inter della scorsa stagione, a un soffio dall’alzare al cielo un’Europa League. 1)Conte ha alzato il tiro con le dichiarazioni, quando l’ha ritenuto necessario. Ha fatto un passo indietro quando non serviva più. 2)Ha compattato l’ambiente nerazzurro dalle difficoltà per le voci societarie, trasformando queste ultime in un grimaldello motivazionale per i giocatori. 3)Ha fatto da garante, ci ha messo la faccia, 4)ha recuperato uomini (persi) alla causa, 5)ha gestito forze e giocato sulle difficoltà delle inseguitrici. Impossibile stargli dietro. E infatti nessuno ci è riuscito”.